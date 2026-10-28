Beurzen in New York sluiten licht hoger na rentepauze Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met kleine winsten de handel uitgegaan, na de beslissing van de Federal Reserve om de rente in de aanloop naar de midterms onveranderd te houden. De Amerikaanse centrale bank beloofde de inflatie omlaag te krijgen en de komende tijd informatie te vergaren over het beste beleid daarvoor. Techbedrijf Oracle maakte beleggers enthousiast met zijn strategie-update.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 52.475, punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent tot 7743,98 punten en techbeurs Nasdaq steeg ook 0,3 procent tot 26.549,85 punten.

De financiële markten lijken nu geen duidelijk idee te hebben over de stap die de Fed zal zetten in december. Bij de vorige rentevergadering, in september, ging de rente voor het eerst in ruim drie jaar omhoog.

AI

Oracle eindigde bijna 11 procent hoger. Het softwarebedrijf is hard bezig om zich om te vormen tot een grote leverancier van rekenkracht voor AI. De forse investeringen in datacenters maakten beleggers eerder nerveus. In een nieuwe presentatie verklaarde Oracle dat de vrije kasstroom weer eerder positief zal zijn dan de financiële markten hadden verwacht, wat voor opluchting zorgde.

Techconcerns Microsoft en Alphabet, moederbedrijf van Google, maken na de slotbel hun kwartaalcijfers bekend. Bij beide bedrijven gaat de aandacht uit naar de groei van hun AI- en cloudactiviteiten en de investeringen die ze verwachten te doen in datacenters. Microsoft sloot 0,1 procent lager en Alphabet won 1,3 procent.

NXP

De Nederlandse chipfabrikant NXP, met een notering in New York, verloor 0,7 procent. Het bedrijf boekte een hogere omzet en winst, maar de vooruitzichten voor de omzet in het lopende kwartaal vielen tegen.

Fastfoodketen Wendy's was het middelpunt van overnamenieuws en schoot ruim 15 procent omhoog. Trian Fund Management, de investeringsfirma van zakenman Nelson Peltz, heeft een bod van 1,4 miljard dollar uitgebracht op het bedrijf. Hij zou de hamburgerketen van de beurs willen halen om een grote koerswijziging door te voeren die de prestaties moet verbeteren. Trian is al de grootste aandeelhouder van Wendy's.