Bolsonaro noemt zichzelf werkelijk gekozen president Brazilië

MIAMI (ANP/RTR) - De Braziliaanse oud-presidentskandidaat Flávio Bolsonaro noemt zichzelf 'de werkelijk gekozen president van Brazilië', zo schrijft hij in een statement. Hij verloor zondag de presidentsverkiezingen in zijn land en weigerde gehoor te geven aan het rechterlijk bevel om in Brazilië te blijven. Eerder op woensdag landde hij in de Amerikaanse staat Florida.

In een bericht dat later op X is verschenen zou hij zijn bewoordingen hebben aangepast. Zo noemt hij de term president niet meer, maar noemt hij zichzelf de leider van Brazilië. Hij zegt vanuit het buitenland als oppositieleider te zullen opereren en stelt dat er zondag sprake was van verkiezingsfraude in zijn land. Bolsonaro noemt het rechtssysteem in Brazilië "gepolitiseerd". "Wat we hier zien is een politiek gemotiveerde heksenjacht, bedoeld om mij in gijzeling te houden", zegt hij. Hij stelt niet gevlucht te zijn, maar te zijn vertrokken "om de leider te kunnen zijn die mijn volk verdient". Bolsonaro vraagt de internationale gemeenschap de situatie in Brazilië niet te normaliseren.

De Verenigde Staten hebben aangegeven visa te verstrekken aan Bolsonaro en zijn gezin. De vader van Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, was president van Brazilië tot 2023 en een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Nadat Jair Bolsonaro vier jaar geleden de presidentsverkiezingen verloor van Luiz Inácio Lula da Silva, vloog hij ook naar de VS waar hij tijdelijk verbleef. Hij zit momenteel in Brazilië een straf uit voor het beramen van een staatsgreep. Flávio Bolsonaro verloor afgelopen zondag ook de verkiezingen van Lula.