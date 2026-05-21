Beurzen Japan en Zuid-Korea fors hoger door hoop einde Iranoorlog

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 7:46
TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in Tokio en Seoul zijn donderdag hard gestegen door de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse beurzen sloten woensdag ook stevig hoger, nadat president Donald Trump zei dat de Verenigde Staten in de "laatste fases" van de vredesgesprekken met Iran zijn. Ook waren er berichten over de doorvaart van olietankers door de Straat van Hormuz, de belangrijke transportroute voor olie uit het Midden-Oosten.
De Nikkei in Tokio steeg 3,6 procent en de Kospi in Seoul won meer dan 8 procent. Japan en Zuid-Korea zijn erg afhankelijk van de import van olie uit het Midden-Oosten. Een sterker dan verwachte Japanse exportgroei in april zorgde eveneens voor optimisme.
De Japanse techinvesteerder SoftBank werd bijna 20 procent meer waard. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal gaat OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, snel een aanvraag indienen voor een beursgang in New York. SoftBank is een grote investeerder in OpenAI.
