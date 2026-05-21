Consumentenbonden willen actie van Brussel tegen nepadvertenties

door anp
donderdag, 21 mei 2026 om 7:47
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen willen dat de Europese Commissie in actie komt tegen nepadvertenties online. Volgens de organisaties doen bedrijven als Google, Meta en TikTok te weinig tegen financiële fraude.
De 29 organisaties zijn verenigd in de Europese consumentenbond BEUC. Die kwam tussen december en maart 893 advertenties tegen die misleidend zouden zijn. Het ging bijvoorbeeld om flitskredieten en cryptoleningen. De bedrijven die dit aanboden, zouden niet geregistreerd zijn en de diensten dus niet hebben mogen aanbieden.
De consumentenbonden gaven de advertenties door aan de beheerders van de platforms. TikTok verwijderde 22 procent van de gemelde reclameboodschappen, Meta 29 procent en Google 60 procent. De meeste klachten werden afgewezen of genegeerd. "Oplichters kunnen dagelijks miljoenen consumenten in Europa bereiken als Meta, TikTok en Google niets doen tegen financiële oplichting op hun platforms. Mensen lopen daardoor het risico honderden tot duizenden euro's kwijt te raken door fraude", aldus BEUC.
