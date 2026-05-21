Filipijnse regering geeft opdracht voor arrestatie ICC-verdachte

MANILLA (ANP/AFP) - De Filipijnse regering heeft de politie opdracht gegeven senator Ronald Dela Rosa te arresteren. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd op verdenking van misdaden tegen de menselijkheid.

De beschuldigingen van het ICC hebben betrekking op de bloedige oorlog tegen drugs van oud-president Rodrigo Duterte. Dela Rosa zou als politiechef een leidende rol daarin hebben gespeeld. Dat ontkent hij. Duterte werd vorig jaar in de Filipijnen opgepakt en overgebracht naar Nederland, waar hij vastzit in afwachting van zijn proces bij het ICC.

Dela Rosa hoopte dat het Filipijnse hooggerechtshof zijn arrestatie zou tegenhouden. Dat hof verwierp woensdag in een tijdelijke uitspraak een verzoek daarover. Minister van Justitie Fredderick Vida heeft nu bekendgemaakt dat het arrestatiebevel moet worden uitgevoerd.