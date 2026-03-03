Beurzen Japan en Zuid-Korea hard omlaag door onrust Midden-Oosten

TOKIO (ANP) - De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn dinsdag hard omlaaggegaan door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De Nikkei in Tokio zakte verder weg en verloor ruim 3 procent na de verliesbeurt een dag eerder. In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een lang weekend, kelderde de Kospi meer dan 7 procent.

Japan haalt bijna alle olie uit het Midden-Oosten en een groot deel daarvan wordt via de Straat van Hormuz naar het land vervoerd. De Japanse economie is daardoor zeer kwetsbaar voor verstoringen in de aanvoer van de brandstof. De Straat van Hormuz is goed voor een vijfde van alle olietransport in de wereld, en Iran heeft de zeestraat naar eigen zeggen volledig afgesloten. De olieprijzen zijn daardoor fors gestegen.

De koersval van de Zuid-Koreaanse beurs volgde op de recente recordopmars van de Kospi. De grote chipsconcerns Samsung en SK Hynix, die de eerdere opmars stuwden, zakten nu 10 en 11,5 procent. Hanwha Aerospace, het grootste defensiebedrijf van Zuid-Korea, steeg daarentegen bijna 20 procent.