TUI-baas denkt dat ophalen gestrande klanten enkele dagen duurt

HANNOVER (ANP/DPA) - De topman van TUI rekent erop dat het enkele dagen duurt voordat klanten van het Duitse reisconcern die vastzitten in het Midden-Oosten zijn teruggebracht. Dat zei bestuursvoorzitter Sebastian Ebel in gesprek met nieuwszender n-tv. Het plan is om reizigers met partnermaatschappijen als Emirates, Qatar Airways en Etihad naar Duitsland te halen.

Ebel zegt tegen n-tv dat het moeilijk is om precies te voorspellen wanneer reizigers naar huis kunnen, omdat het van de veiligheidssituatie afhangt. Hij gaat ervan uit dat het "iets is wat enkele dagen zal duren".

Via de Nederlandse afdeling van TUI zitten ongeveer driehonderd reizigers in het Midden-Oosten, vooral in Dubai. Door aanvallen van Iran in de regio, als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen, zitten zij vast omdat er amper gevlogen kan worden. Een woordvoerster zegt dat de uitlatingen van de topman in principe voor het hele concern gelden, dus ook de Nederlandse activiteiten.