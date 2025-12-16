Beurzen lager door zorgen over economie VS, Magnum onderaan AEX

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenmarkten gingen dinsdag omlaag, vooral door zorgen over de Amerikaanse economie. Die zorgen werden vooral aangewakkerd door zwakke banencijfers in de Verenigde Staten.

The Magnum Ice Cream Company zakte 3,2 procent en eindigde daarmee onderaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam. De afgesplitste ijsdivisie van Unilever, die vorige week werd opgenomen in de AEX, heeft voorzitter Anuradha Mittal van dochteronderneming Ben & Jerry's laten weten dat ze per direct weg moet na een extern onderzoek. Dat meldde zakenkrant Financial Times op basis van bronnen. Dat onderzoek, naar de liefdadigheidsinstelling van Ben & Jerry's, zou belangenconflicten aan het licht hebben gebracht.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een verlies van 1,1 procent op 935,14 punten. Maandag won de hoofdindex nog 0,6 procent, mede door een stevige koerswinst van nieuwkomer Magnum. De MidKap wist dinsdag nipt uit het rood te blijven met een kleine plus van 0,1 procent op 907,04 punten. Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,7 procent.

Shell

Shell viel op met een koersverlies van 2,3 procent. Volgens persbureau Reuters heeft het energieconcern pogingen hervat om zijn belang in de olieraffinaderij in het Oost-Duitse Schwedt te verkopen. De Russische eigenaar Rosneft kwam eerder in opstand tegen de verkoop aan het Britse Prax, maar de rechtbank in Düsseldorf stelde het Russische olieconcern vorig jaar in het ongelijk. Rosneft wilde niet dat het belang in handen zou komen van Prax, omdat het bang was dat dit een mogelijk eigen verkoopplan van de op drie na grootste raffinaderij van Duitsland in de toekomst zou dwarsbomen.

IMCD won 0,2 procent, ondanks dat de chemicaliëndistributeur door Van Lanschot Kempen van de kooplijst werd gehaald. Vastgoedbedrijf WDP was de sterkste stijger met een winst van 2 procent. Aegon zakte 0,9 procent. De verzekeraar heeft het aandeleninkoopprogramma van 400 miljoen euro afgerond.

Ebusco

In de MidKap profiteerde roestvrijstaalmaker Aperam (plus 2,9 procent) van een adviesverhoging door zakenbank Morgan Stanley. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM werd ruim 5 procent meer waard en stond bovenaan.

Ebusco dook ruim 12 procent omlaag. De Brabantse fabrikant van elektrische bussen waarschuwde voorafgaand aan een aandeelhoudersvergadering dat de financiën nog altijd krap zijn.