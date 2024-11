Beurzen New York naar recordniveaus door winst Donald Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York stegen woensdag naar nieuwe recordniveaus na de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tot de uitschieters behoorde Tesla en ook de Amerikaanse banken boekten forse koerswinsten. Het mediabedrijf van Trump werd ook hoger gezet door beleggers op Wall Street.

Handelaren op Wall Street zijn positief over de plannen van de oud-president voor onder meer belastingverlagingen en minder regelgeving voor bedrijven. Trump heeft ook gezegd hoge invoerheffingen op te leggen op buitenlandse producten om zo de Amerikaanse industrie te helpen.

Tesla sprong 14,8 procent omhoog. Topman Elon Musk was een van de prominentste supporters van Trump tijdens de verkiezingscampagne en investeerders verwachten dat de producent van elektrische auto's kan profiteren van de steun van Musk aan de voormalig president. Trump heeft ook beloofd Musk aan te stellen als hoofd van een commissie die de overheid efficiënter moet maken.

Truth Social

Trump Media & Technology Group, waar het sociale netwerk Truth Social onder valt en dat grotendeels in handen is van Trump, klom 5,8 procent. Truth Social is het belangrijkste communicatiekanaal van Trump en beleggers hopen dat het platform meer gebruikers trekt nu hij weer president wordt.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 3,6 procent op 43.729,93 punten, wat de sterkste dagstijging sinds november 2022 is. De brede S&P 500 klom 2,5 procent tot 5929,04 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 3 procent tot 18.983,46 punten.