Beurzen New York sluiten hoger in afwachting van cijfers Nvidia

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Beleggers keken vooral uit naar de kwartaalcijfers van Nvidia, 's werelds belangrijkste ontwikkelaar en verkoper van AI-chips. De resultaten van het bedrijf zeggen daarmee ook veel over het tempo waarin bedrijven investeren in nieuwe datacenters voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Aandelen van Nvidia eindigden voorafgaand aan de kwartaalcijfers bijna 3 procent hoger.

De Dow-Jonesindex won 0,1 procent tot 46.138,77 punten. De bredere S&P 500 eindigde 0,4 procent hoger op 6642,16 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 22.564,23 punten. Een dag eerder zakten de graadmeters nog aanzienlijk.

Kunstmatige intelligentie

Op de beurzen sloeg onlangs de nervositeit toe over de hoge verwachtingen rond kunstmatige intelligentie. Als de resultaten van Nvidia tegenvallen, kunnen de zorgen of de grote AI-investeringen uiteindelijk wel rendabel zijn verder toenemen. Maar als Nvidia juist erg optimistisch is, kan de AI-hausse nieuw leven worden ingeblazen.

De aandacht op Wall Street ging verder uit naar de notulen van de rentevergadering van de Federal Reserve van vorige maand. Daaruit bleek dat veel deelnemers aan die bijeenkomst de rente waarschijnlijk het liefst onveranderd laten in december. Op de beurzen schroefden beleggers hun verwachtingen over nog een renteverlaging in 2025 eerder al terug, wat voor verliezen zorgde.

Banenrapport

Beleggers verwerkten ook het nieuws dat de Amerikaanse overheid geen apart banenrapport over de maand oktober zal publiceren. Dit rapport speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Fed, die naast het in toom houden van de inflatie ook voor maximale werkgelegenheid moet zorgen. De data over de arbeidsmarkt in oktober worden door het ministerie van Arbeid meegenomen in het rapport over november.

Er was ook een aantal beursgenoteerde bedrijven dat de boeken opende. Doe-het-zelfketen Lowe's verraste met zijn resultaten en won ruim 4 procent. Winkelketen Target zakte 2,8 procent na een verlaging van de winstverwachting voor heel dit jaar.

De prijzen voor een vat Amerikaanse olie en een vat Brentolie daalden ongeveer 2 procent. De euro zakte licht ten opzichte van de dollar en was 1,1527 dollar waard.