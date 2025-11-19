Voetballers krijgen warm welkom bij aankomst op Curaçao

WILLEMSTAD (ANP) - Enkele honderden Curaçaoënaars zijn woensdagmiddag (lokale tijd) naar luchthaven Hato gegaan om de nationale voetbalselectie te verwelkomen die vanuit Jamaica was aangekomen. Het gaat om fanatieke supporters, vrienden en familie van de spelers. Hierdoor was het erg druk op de luchthaven.

Dinsdagavond speelde het Caribische land gelijk tegen Jamaica (0-0) waardoor het zich kwalificeerde voor het WK 2026 in Amerika, Mexico en Canada. Nadat de spelers een warm welkom hadden gekregen, stapten ze op een gereedstaande trailer om rondgereden te worden over het eiland. Langs de route hadden veel mensen zich ruim van tevoren verzameld.

De prestatie van de voetballers leeft enorm op het eiland. Dinsdagavond gingen al veel mensen de straat op, tot laat in de nacht waren er toeterende auto's. Op sommige plaatsen werd gedanst op straat. De overheid heeft alle ambtenaren woensdagmiddag vrijgegeven, scholen werden na 12.00 uur gesloten en ook veel bedrijven hebben werknemers de ruimte gegeven om het feest te vieren.

Na de rondrit volgt een huldiging. Deze is net als de aankomst en de rondrit live op radio en televisie te volgen. Veel mensen op het eiland zijn heel trots op de kwalificatie, die ze zien als een overwinning van het hele land. Overal op het eiland zijn blauwe voetbalshirts en vlaggen van Curaçao te zien.