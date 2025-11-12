G7 spreekt opnieuw steun uit voor Oekraïne

ONTARIO (ANP/AFP) - De buitenlandministers van zeven grote industrielanden, de G7, hebben opnieuw opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Oekraïne. De bewindslieden zijn in Ontario bijeen om te spreken over meerdere grote onderwerpen, waaronder de oorlog in Oekraïne. Ook stelt de G7 in zijn slotverklaring nog altijd onvermurwbaar te zijn in de steun aan de Oekraïense strijd tegen Rusland.

Naast de steunbetuigingen hekelt de G7 ook de Iraanse en Noord-Koreaanse militaire steun aan Rusland en veroordeelt het gezelschap de rol van China. Dat land voorziet Moskou van 'dubbeldoel'-componenten, die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. De componenten worden onder meer teruggevonden in Russische projectielen. De G7 noemt China een "beslissende factor" in het faciliteren van de Russische agressie.

De G7 bestaat uit het VK, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de VS. Ook de EU neemt deel, zij het als 'niet geteld lid'.