Beurzen verder omhoog na aankondiging overleg Trump en Poetin

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Moskou ging donderdag met ruim 4 procent omhoog. Ook de meeste beursgraadmeters in Europa veerden duidelijk op na de aankondiging dat Rusland en de Verenigde Staten afspraken hebben gemaakt over een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin. Het overleg zou binnen enkele dagen plaatsvinden, maar de precieze planning zou nog niet vaststaan. Beleggers hopen dat de ontmoeting leidt tot een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.

De beurs in Moskou steeg ruim 4 procent en de Russische roebel steeg flink in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De AEX-index op het Damrak noteerde rond 11.40 uur 1,1 procent hoger op 892,01 punten. Op de beurzen in Frankfurt en Parijs liepen de winsten op tot 1,8 procent. In Londen, waar wordt gewacht op het rentebesluit van de Bank of England, daalde de FTSE-index 0,2 procent.

De olieprijzen lieten weinig beweging zien. De prijs voor gas in Europa daalde licht.