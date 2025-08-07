ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beurzen verder omhoog na aankondiging overleg Trump en Poetin

Economie
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 11:54
anp070825091 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Moskou ging donderdag met ruim 4 procent omhoog. Ook de meeste beursgraadmeters in Europa veerden duidelijk op na de aankondiging dat Rusland en de Verenigde Staten afspraken hebben gemaakt over een ontmoeting tussen Donald Trump en Vladimir Poetin. Het overleg zou binnen enkele dagen plaatsvinden, maar de precieze planning zou nog niet vaststaan. Beleggers hopen dat de ontmoeting leidt tot een mogelijk einde aan de Russische oorlog in Oekraïne.
De beurs in Moskou steeg ruim 4 procent en de Russische roebel steeg flink in waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De AEX-index op het Damrak noteerde rond 11.40 uur 1,1 procent hoger op 892,01 punten. Op de beurzen in Frankfurt en Parijs liepen de winsten op tot 1,8 procent. In Londen, waar wordt gewacht op het rentebesluit van de Bank of England, daalde de FTSE-index 0,2 procent.
De olieprijzen lieten weinig beweging zien. De prijs voor gas in Europa daalde licht.
Vorig artikel

Maakt bier drinken op de werkvloer je echt productiever?

Volgend artikel

Bel van Maarten van Rossem krijgt ereplek in Beeld & Geluid

POPULAIR NIEUWS

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld