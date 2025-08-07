Maakt bier drinken op de werkvloer je echt productiever?

Zit je midden in een creatieve brainstorm en denk je: “Een koud biertje zou nu wel lekker zijn”? Dan ben je niet de enige. Goed nieuws: die goudgele rakker helpt je mogelijk zelfs om sneller op goede ideeën te komen – mits met mate. Althans, dat suggereert een opvallend Oostenrijks onderzoek.

In het experiment kregen deelnemers een raadsel voorgeschoteld: verbind de woorden ‘Zwitsers’, ‘blauw’ en ‘cake’ met een ander woord (het juiste antwoord is 'kaas'). De helft van de deelnemers kreeg een biertje met alcohol, de andere helft een alcoholvrij alternatief. Niemand wist wie wat dronk.

Alcohol ontspant en stimuleert

En wat bleek? De licht aangeschoten groep wist het raadsel sneller op te lossen. “Alcohol ontspant het brein en stimuleert creatief denken , waardoor verbanden sneller gelegd worden”, aldus de onderzoekers.

Volgens de wetenschappers komt het doordat een klein beetje alcohol de kritische stem in je hoofd tijdelijk dempt. Je denkt minder strak en dat maakt onverwachte combinaties mogelijk. Een effect dat perfect werkt bij het bedenken van reclameslogans, verhalen of concepten.

“Juist dat helpt om associaties te leggen en buiten de gebaande paden te treden – een groot voordeel bij brainstorms, schrijfwerk of conceptontwikkeling”, schrijven de onderzoekers. Creativiteit krijgt dus vrij spel als je een beetje loslaat.

Keerzijde

Maar voordat je de koelkast op kantoor vult met pils: er is ook een keerzijde. Focus, reactietijd en precisie gaan er flink op achteruit na dat biertje. Voor taken waarbij concentratie en nauwkeurigheid belangrijk zijn, zoals coderen, boekhouden of vergaderen, is alcohol dus allesbehalve een wondermiddel.

En de hoeveelheid maakt natuurlijk ook uit. Eén glas kan inspireren, drie glazen zorgen vooral voor spelfouten en onduidelijke mails. “Eén glas kan stimulerend zijn, maar liters drank op de werkvloer zijn uiteraard geen goed idee – voor jezelf én voor je baas”, klinkt het terecht waarschuwend.