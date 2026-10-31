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Beveiliging cryptobeurzen aangescherpt na recordhack Binance

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP/RTR) - Cryptobeurzen nemen snel maatregelen om hun beveiliging te versterken. Aanleiding is de recordhack van 6,3 miljard dollar bij Binance, die de kwetsbaarheid van de sector opnieuw blootlegde, juist nu deze steeds meer deel uitmaakt van de reguliere financiële wereld.
Branchegenoot Coinbase zegt aanpassingen te hebben doorgevoerd in de systemen waarmee het cryptosleutels offline opslaat, "uitsluitend uit voorzorg". Een andere grote speler, Kraken, zegt incidenten in de sector in de gaten te houden om lessen te trekken voor de eigen beveiliging.
Na het bekendworden van de hack bij Binance verloor de bitcoin in de nacht van donderdag op vrijdag meer dan 4 procent in waarde. Inmiddels heeft 's werelds grootste cryptomunt dat verlies alweer deels goedgemaakt. Zaterdagmiddag werd de bitcoin verhandeld voor ruim 77.000 dollar. In de cryptosector lijkt vertrouwen te zijn dat Binance voldoende middelen heeft om de verliezen te dekken en dat de hack geen bredere financiële gevolgen zal hebben.
Waarschuwingssysteem
De impact van de hack voor Nederlandse cryptobeleggers is vermoedelijk klein, stelde de Nederlandse Vereniging Cryptodienstverleners (NVC) vrijdag al. Het is hier al langer verboden om op Binance te handelen. Veel over de hack is nog onduidelijk. Sommige experts hebben de cryptodiefstal toegeschreven aan Noord-Koreaanse hackers.
Enkele bestuurders van cryptobeurzen hebben er ook voor gepleit dat de sector een gecoördineerd systeem ontwikkelt om hacks op te sporen. "We hebben een realtime waarschuwingssysteem nodig waarmee deelnemers direct informatie kunnen delen als er een hack plaatsvindt, snel kunnen samenwerken om te reageren en vermoedelijk gestolen geld tijdelijk kunnen bevriezen", schreef Star Xu, topman van cryptobeurs OKX, bijvoorbeeld in een bericht op X.
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