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Na de klokwissel ruim een kwart meer ongelukken: hier moet je als automobilist op letten

Samenleving
door Peter Janssen
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Sinds zondag 25 oktober staat de klok weer op wintertijd. Dat betekent dat we zowel 's ochtends als 's avonds in het donker naar ons werk rijden.
Dat zie je terug op de weg. De afgelopen vier jaar gebeurden er in de maand na de klokwissel gemiddeld ruim 25 procent meer ongelukken dan in de maand ervoor.

November is filemaand

Vorig jaar vielen vijf van de tien drukste spitsen van het jaar in november. Het langst stonden automobilisten stil op donderdagavond 27 november: om 17.30 uur stond er in totaal 1.218 kilometer file.
Oktober en november waren in 2025 samen goed voor bijna een kwart van de filezwaarte van het hele jaar. En kijken kost tijd: één seconde kijken naar een ongeval kan een half uur file opleveren.

Eerst je auto controleren

  • Dagrijverlichting? Zet in het donker zelf je dimlicht aan, anders branden je achterlichten niet. Een verlicht dashboard betekent niet dat je lichten aan zijn.
  • Lampen: controleer koplampen, achterlichten, remlichten en richtingaanwijzers.
  • Ruiten: maak je voorruit ook aan de binnenkant schoon. Vuil glas verstrooit het licht van tegenliggers alle kanten op.
  • Zicht bij regen: controleer je ruitenwissers en vul de ruitenvloeistof bij.

Zo rij je in het donker

  • Kom je uit een verlicht huis of kantoor? Laat je ogen eerst een paar minuten wennen.
  • Houd meer afstand dan overdag.
  • Kijk niet in de koplampen van tegenliggers, maar naar je eigen weghelft. Zet de binnenspiegel op antiverblindstand.
  • Zet de verwarming niet te hoog en richt die liever op je voeten. Warmte maakt suf.
  • Groot licht mag, behalve bij tegenliggers of als je vlak achter iemand rijdt.

Mist in de ochtend

Bij mist kun je de afstand tot je voorganger beter verdubbelen en je snelheid halveren. Mistlampen voor mogen pas aan bij minder dan 200 meter zicht. Voor het mistachterlicht ligt die grens bij 50 meter.
Vertrouw bij regen en mist niet op automatische verlichting. Zet zelf je dimlicht aan.
Dat uur langer slapen was fijn. Zonder voorbereiding betaal je de prijs in de spits.

Meer weten?

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