Bevoorrading supers trager, soms onlinebestellingen geannuleerd

UTRECHT (ANP) - De bevoorrading van supermarkten kan op sommige plekken in Nederland iets langer duren door het winterse weer. Albert Heijn en PLUS laten weten dat dit echter niet leidt tot veel lege schappen. Wel moest Albert Heijn "in een beperkt aantal gevallen" onlinebestellingen annuleren omdat het bijvoorbeeld te onveilig was om ze te leveren.

Om hoeveel gedupeerde klanten het gaat, zegt de supermarktketen niet. "Klanten worden hierover persoonlijk geïnformeerd." De bezorging van bestelde boodschappen kampt dinsdag in sommige gebieden opnieuw met vertraging.

PLUS waarschuwt ook voor vertragingen bij het bezorgen van boodschappen. "Tot nu toe hebben wij nog geen berichten vanuit onze ondernemers gekregen dat er niet uitgeleverd kan worden", voegt een woordvoerster daaraan toe. Vanwege de weersomstandigheden begint PLUS vroeger met het bevoorraden van winkels, houdt het bedrijf extra vrachtwagens achter de hand en probeert het zijn distributiecentra sneeuw- en ijsvrij te houden.

Vrachtwagens

Jumbo moest maandag de bestellingen van "een paar honderd klanten" annuleren, meldt een woordvoerster. "De situatie was op sommige plekken te gevaarlijk voor onze bezorgers om daar in de buurt te rijden." Gedupeerden krijgen hiervoor geen compensatie, omdat volgens Jumbo sprake is van overmacht. Sommige vrachtwagens voor het beleveren van supermarkten kwamen later aan bij een winkel, maar om deze reden zijn geen lege schappen ontstaan, aldus de zegsvrouw.

Een woordvoerder van pakketbezorger DHL zegt opnieuw dat de "uitdagingen" in woonwijken groter zijn dan op grote wegen, omdat daar minder wordt geruimd en gestrooid. Maandag sprak DHL van langere reistijden. "Toch verwachten we voor vandaag geen noemenswaardige achterstanden", meldt hij dinsdag.

Het ov had dinsdag ook last van het winterweer. Tot 10.00 uur reden geen treinen van NS, mede door een IT-storing. In bepaalde regio's reden in de ochtend ook geen bussen. De impact hiervan op productiebedrijven lijkt echter mee te vallen. Productiemedewerkers van VDL, Tata Steel en Heineken konden op hun werk komen, melden die bedrijven. Heineken laat vanwege de veiligheid meerdere kleinere vrachtwagens rijden in plaats van grote.