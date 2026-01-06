Reisbranche ziet Nederlanders vaker en eerder boeken

LEUSDEN (ANP) - Nederlanders gaan weer steeds vaker op reis, ziet reisbrancheorganisatie ANVR. Vorig jaar is het aantal vakantiegangers ruim 2 procent boven het niveau uitgekomen van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers van de branche en marketingbedrijf NIQ. Ook boeken mensen hun vakantie eerder en reizen ze vaker naar minder toeristische bestemmingen.

De stijging van het aantal vakantiegangers heeft volgens de ANVR deels te maken met dat Nederlanders vakanties vaker spreiden. Dat betekent dat ze naast een verre reis ook een extra vakantie dichterbij huis boeken, binnen Nederland of in een van de buurlanden.

De ANVR ziet daarnaast dat reizigers vakanties steeds vaker vroeg boeken. "In zomer 2025 boekten veel mensen al vakanties voor de volgende zomer", zegt een woordvoerster. Dat komt volgens haar door de toenemende drukte bij toeristische trekpleisters. "Daardoor willen mensen hun vakantieplannen niet op zijn beloop laten."

Minder bezochte plekken

Volgens de brancheorganisatie sturen populaire vakantielanden ook steeds meer aan op minder bezochte plekken. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen: "Nederlanders gaan vaker naar minder bezochte regio's. Dat heeft deels met de drukte te maken, maar ook met het feit dat het op populaire bestemmingen vaak erg warm is. Landen spelen hier steeds meer op in." Zo werd Noord-Spanje, waar het over het algemeen wat koeler is, vorig jaar beter bezocht.

De reisbranche presenteert deze week ontwikkelingen en trends op de vakantiebeurs, die donderdag begint.