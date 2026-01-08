Bezorgers: minder problemen, maar wel beperkingen en achterstand

DEN HAAG (ANP) - Pakket- en boodschappenbezorgers geven aan dat de bezorging donderdag soepeler loopt dan de afgelopen dagen, maar kampen nog wel met achterstanden. Doordat het glad op de weg was, waren veel bestellingen vertraagd of werden volledig geannuleerd. Sommige diensten, zoals flitsbezorger Flink, gaan nog maar beperkt de weg op.

Omdat de weersomstandigheden, en daarmee gepaarde hinder, regionaal erg verschilden, zijn de achterstanden donderdag plaatselijk verschillend. "Bij het depot in Maastricht, bijvoorbeeld, zijn de problemen volledig opgeklaard. Maar in Joure zitten ze tot over hun oren in de pakketten", legt een woordvoerder van DPD uit. Ook PostNL herkent dit beeld.

De bezorgdiensten zeggen de weersomstandigheden de komende dagen nauwlettend in de gaten te houden omdat er weer winters weer wordt voorspeld. Veel verwachten dat komend weekend wederom "uitdagend" wordt.