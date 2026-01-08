Reuters: VS praten met Vitol en Trafigura over olie Venezuela

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering voert gesprekken met de internationale grondstoffenhandelaren Vitol en Trafigura over het op de markt brengen van olie uit Venezuela. Dat meldden bronnen aan persbureau Reuters. Naar verluidt is er vrijdag een ontmoeting van regeringsfunctionarissen met vertegenwoordigers van Vitol en Trafigura in het Witte Huis. Die dag komen ook topbestuurders van Amerikaanse oliebedrijven langs in het Witte Huis.

Vitol en Trafigura waren in het verleden actief met de handel in olie uit Venezuela. De Europese handelsbedrijven kunnen de Verenigde Staten gaan helpen bij het op de wereldwijde oliemarkt brengen van Venezolaanse olie.

President Donald Trump heeft gezegd dat de VS voor lange tijd olie uit Venezuela zullen halen en de controle hebben over de verkoop. Om de verwaarloosde oliesector van Venezuela weer op te bouwen wil Trump hulp van oliebedrijven. Het Zuid-Amerikaanse land heeft de grootste oliereserves ter wereld.