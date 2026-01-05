Bezorging boodschappen en pakketten kan langer duren door sneeuw

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders die wachten op een pakketje of hun bestelde boodschappen moeten maandag rekening houden met vertraging. Supermarkten Albert Heijn en Picnic en pakketbezorgers PostNL en DHL hebben last van sneeuw en gladde wegen.

Albert Heijn meldt dat het bezorgen van online bestelde boodschappen op sommige plekken vertraging oploopt. "Mocht het niet veilig zijn om de weg op te gaan, of als we vooraf al weten dat we niet alle bestellingen die dag kunnen bezorgen, dan zijn we soms genoodzaakt bestellingen te annuleren", meldt een woordvoerster. Ze zegt niet of dit al is gebeurd.

Onlinesupermarkt Picnic laat weten maandag vooral in en rond Amsterdam last van de sneeuw te hebben. Bezorgers, ofwel runners, krijgen meer tijd. "Dat kost wel efficiëntie (en daardoor de inzet van meer runners), maar houdt de bezorging betrouwbaar en veilig", aldus een woordvoerster. Locaties vanwaaruit wordt bezorgd hebben een eigen sneeuwschuifploeg en strooizout tegen de gladheid.