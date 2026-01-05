Drukte voor verwarmingsmonteurs, veel extra storingen door kou

WOERDEN (ANP) - Het is druk bij verwarmingsbedrijven vanwege het koude weer. Er komen veel extra storingsmeldingen binnen en monteurs hebben het drukker dan normaal, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland. "Ze kunnen het nog goed aan. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze lang in de kou zitten."

Met name oudere cv-ketels en ketels die te weinig onderhoud hebben gehad, zorgen voor problemen. "Als je het onderhoud aan je cv-ketel uitstelt, neem je het risico dat je in de kou komt te zitten. En dat gebeurt bijna altijd als het gaat vriezen, zoals deze week", zegt verwarmingsexpert Maurice Roovers.

Ook bij goed onderhoud kan de verwarming het laten afweten, bijvoorbeeld door bevriezing van leidingen. Daarom adviseert Roovers de thermostaat bij matige en strenge vorst niet lager te zetten dan 17 graden en alle radiatoren in huis een beetje open te draaien. Verder is het belangrijk om goed te ventileren, ook als het vriest. "Isolatie is prima, maar sluit ventilatieroosters nooit af", is zijn advies. "Om de kou buiten te houden, maken mensen soms alle ventilatieopeningen dicht. In combinatie met een geiser, een gaskachel of een ander open gastoestel bestaat dan het risico op koolmonoxidevergiftiging."