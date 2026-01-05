TLN: laat chauffeurs inschatten of ze bij sneeuwval weg op kunnen

ZOETERMEER (ANP) - Chauffeurs in de transportsector moeten zelf kunnen kiezen of ze met de huidige winterse omstandigheden de weg op kunnen gaan. Met die oproep is Transport en Logistiek Nederland (TLN) gekomen naar aanleiding van de gladheid en sneeuwval.

De brancheclub vraagt ondernemers en opdrachtgevers veiligheid voorop te stellen. "Veilig thuiskomen weegt zwaarder dan het halen van geplande levertijden", stelt TLN in een verklaring op zijn website. Chauffeurs zouden daarom hun eigen veiligheidsafweging moeten kunnen maken over het uitstellen van ritten en het aanpassen van planningen.

De organisatie waarschuwt dat wegen door sneeuw en bevriezing in korte tijd spiegelglad kunnen worden. Dat maakt het weer volgens TLN onvoorspelbaar en risicovol. De intensiteit van sneeuwbuien kan plotseling toenemen en lokaal sterk verschillen, klinkt het ook. Deze situatie houdt naar het er nu uitziet de komende dagen aan.