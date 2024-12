Biden haalt in toespraak flink uit naar economische plannen Trump

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een toespraak dinsdag flink uitgehaald naar de plannen van zijn opvolger Donald Trump. In een toespraak bij denktank Brookings Institution in Washington noemde hij de plannen een "ramp" en de hoge importtarieven die Trump heeft aangekondigd "een grote fout".

Hij stelde dat consumenten in de Verenigde Staten de prijs zullen betalen van de importtarieven voor China, Canada en Mexico. "Ik bid tot God dat de verkozen president Project 2025 weggooit. Ik denk dat het een economische ramp voor ons en de regio zou zijn", zei hij.

Ook riep Biden Trump op af te zien van aangekondigde belastingverlagingen. Daarbij haalde hij uit naar het beleid dat Trump in zijn eerste termijn als president voerde en dat toen vooral de rijken van de belastingverlagingen hadden geprofiteerd. "De vorige regering had, eerlijk gezegd, geen echt plan om ons door een van de moeilijkste periodes in de geschiedenis van ons land te loodsen," zei Biden, verwijzend naar de coronaperiode. Trump was van begin 2017 tot begin 2021 de Amerikaanse president.