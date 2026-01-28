Bijna 6 miljoen huishoudens aangesloten op glasvezelnetwerk KPN

ROTTERDAM (ANP) - Het aantal huishoudens met een glasvezelaansluiting op het netwerk van KPN is vorig jaar gestegen naar bijna 6 miljoen. Het telecombedrijf heeft in 2025 440.000 huishoudens voorzien van zo'n aansluiting voor sneller internet. Dit is inclusief het samenwerkingsproject Glaspoort, waarin het telecombedrijf optrekt met pensioenfonds ABP.

Eind 2025 hadden in totaal iets meer dan 5,8 miljoen huishoudens een aansluiting voor glasvezel bij KPN, meldt het telecombedrijf in zijn jaarresultaten. Dat komt volgens het bedrijf neer op ongeveer zeven op de tien Nederlandse huishoudens. Daarmee is KPN naar eigen zeggen marktleider op het gebied van glasvezel.

Topman Joost Farwerck van KPN zegt in een toelichting dat de nadruk steeds meer ligt op het activeren van nieuwe lijnen. Ook stelt hij dat het bedrijf zijn verwachtingen voor 2025 heeft waargemaakt en dat KPN op koers ligt om de ambities op de middellange termijn te halen.