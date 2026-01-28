ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna 6 miljoen huishoudens aangesloten op glasvezelnetwerk KPN

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 8:38
anp280126061 1
ROTTERDAM (ANP) - Het aantal huishoudens met een glasvezelaansluiting op het netwerk van KPN is vorig jaar gestegen naar bijna 6 miljoen. Het telecombedrijf heeft in 2025 440.000 huishoudens voorzien van zo'n aansluiting voor sneller internet. Dit is inclusief het samenwerkingsproject Glaspoort, waarin het telecombedrijf optrekt met pensioenfonds ABP.
Eind 2025 hadden in totaal iets meer dan 5,8 miljoen huishoudens een aansluiting voor glasvezel bij KPN, meldt het telecombedrijf in zijn jaarresultaten. Dat komt volgens het bedrijf neer op ongeveer zeven op de tien Nederlandse huishoudens. Daarmee is KPN naar eigen zeggen marktleider op het gebied van glasvezel.
Topman Joost Farwerck van KPN zegt in een toelichting dat de nadruk steeds meer ligt op het activeren van nieuwe lijnen. Ook stelt hij dat het bedrijf zijn verwachtingen voor 2025 heeft waargemaakt en dat KPN op koers ligt om de ambities op de middellange termijn te halen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530991154

Iedereen doet lelijk over Ilse DeLange: "Echt een graaikipje"

ANP-542102968

Gaat de bruine beer na de wolf ook een comeback maken in Nederland?

ANP-499449312

Stop met ‘uitrusten’: zo krijg je je energie terug in de avond

ANP-545256549

Tech-baas wijst op gevaar AI: "Mensheid staat op kruispunt, dit is een test voor de beschaving"

ANP-540171324

Word je wel echt gelukkiger van een relatie?

anp270126072 1

Burgemeester Milaan wil niet dat Amerikaanse immigratiedienst ICE wordt ingezet bij Olympische Winterspelen: "Dit is een militie die doodt"

Loading