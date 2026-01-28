ECONOMIE
Kamer wil dat huisverbod niet vier weken maar een jaar mag duren

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 8:36
anp280126060 1
DEN HAAG (ANP) - Een huisverbod voor plegers van huiselijk geweld moet maximaal een jaar kunnen duren in plaats van de vier weken die nu in de wet staan. Dat vraagt de Tweede Kamer aan het kabinet. Een motie die GroenLinks-PvdA-Kamerlid Songül Mutluer woensdag aankondigt, kan rekenen op steun van VVD, D66 en JA21.
Burgemeesters mogen een huisverbod opleggen aan mensen die "ernstig en onmiddellijk gevaar" voor anderen opleveren als ze in de woning blijven. Zoals het nu is geregeld, kunnen de plegers dat verbod "uitzitten" zonder hun gedrag te veranderen, schrijft Mutluer.
Ook de drempel voor een verbod moet omlaag. Als sprake is van een voortdurende dreiging of van intieme terreur, maar niet van acuut gevaar, moet een huisverbod volgens de motie toch mogelijk zijn. Verder moeten daders verplicht hulp krijgen.
