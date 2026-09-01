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Bijna helft van nieuwverkochte auto's is volledig elektrisch

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 10:55
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BUNNIK (ANP) - De verkoop van volledig elektrische auto's is in augustus gestegen ten opzichte van een jaar geleden, melden autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Net als een maand geleden zijn volledig elektrische auto's inmiddels goed voor bijna de helft van het totale marktaandeel.
In augustus werden 12.925 nieuwe volledig elektrische auto's op kenteken gezet, goed voor een marktaandeel van 48,9 procent. Dat is bijna 15 procentpunt meer dan in augustus 2025. In juli bedroeg het marktaandeel van EV's ruim 47 procent. Autobrancheorganisatie BOVAG meldde eerder al dat de sterk gestegen brandstofprijzen door de Iranoorlog in de eerste helft van het jaar ook voor meer interesse in de aanschaf van gebruikte elektrische auto's hebben gezorgd.
In totaal werden in augustus 26.455 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is vrijwel gelijk aan augustus vorig jaar. In de eerste acht maanden van het jaar werden 228.760 nieuwe auto's geregistreerd. Dat is 3,8 procent minder dan een jaar geleden.
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