ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ChatGPT verandert je op een manier die je niet verwacht

Tech, AI, auto
door Nina van der Linden
maandag, 31 augustus 2026 om 14:15
176661299_m
We weten inmiddels dat kunstmatige intelligentie ons leven razendsnel verandert. AI helpt wetenschappers bij onderzoek, studenten bij hun huiswerk en consumenten bij zo ongeveer alles waar vroeger een medewerker voor nodig was. Maar wat doet al dat gepraat met chatbots eigenlijk met óns? Mogelijk meer dan je denkt.
Onderzoekers van onder meer de University of Birmingham komen met een opvallende theorie: hoe vaker mensen communiceren met AI, hoe groter de kans dat ze hun eigen gedrag daaraan aanpassen. Oftewel: terwijl robots steeds menselijker worden, worden wij meer robot.
De wetenschappers noemen dat verschijnsel 'robotoid humanness'. Het idee is dat mensen zich tijdens herhaald contact met AI onbewust zo gaan gedragen dat de technologie hen gemakkelijker begrijpt. Eigenaardigheden, onverwachte formuleringen en andere typisch menselijke trekjes kunnen daardoor naar de achtergrond verdwijnen.

AI past zich aan jou aan en andersom

Klantenservice is volgens de onderzoekers een goed voorbeeld. Moderne AI-systemen zijn ontworpen om menselijke communicatie na te bootsen. Ze reageren vriendelijk, herkennen bepaalde emoties en kunnen hun antwoorden steeds beter afstemmen op individuele gebruikers.
Maar die beïnvloeding werkt mogelijk twee kanten op. Een consument stelt een vraag, de robot reageert en na talloze van zulke gesprekken kan de gebruiker bepaalde communicatiepatronen overnemen.
Dat is op zichzelf niet vreemd. Mensen spiegelen voortdurend het gedrag van anderen. We nemen woorden, gebaren en gesprekspatronen over zonder dat we het doorhebben. Alleen is onze gesprekspartner nu steeds vaker een algoritme.
En daar zit volgens de onderzoekers een belangrijk verschil. Andere mensen zijn grillig. Ze verrassen ons, spreken ons tegen of reageren totaal anders dan verwacht. AI werkt juist op basis van statistische patronen en algoritmes en beloont in zekere zin communicatie die voor het systeem goed te verwerken is.
Wie merkt dat korte, duidelijke en voorspelbare formuleringen betere antwoorden opleveren, kan zich daarnaar gaan gedragen. Op den duur zou dat zelfs invloed kunnen hebben op hoe iemand zichzelf presenteert en ziet.

Voorlopig vooral een theorie

Er is wel een flinke kanttekening. De studie, gepubliceerd in AI & Society, is theoretisch. De onderzoekers hebben dus niet jarenlang mensen gevolgd om te bewijzen dat enthousiaste chatbotgebruikers daadwerkelijk langzaam in robots veranderen. Ze bouwen hun hypothese onder meer op eerder onderzoek naar interacties tussen mensen en robots.
Experimenteel onderzoek moet nu uitwijzen hoe sterk het effect werkelijk is. Toch vinden de wetenschappers het belangrijk om er nu al bij stil te staan. AI is immers in hoog tempo een normale gesprekspartner geworden, bijvoorbeeld bij banken, webwinkels en andere klantenservices.
Misschien is de belangrijkste vraag daarom niet alleen hoe menselijk we AI kunnen maken, maar ook hoeveel AI er ongemerkt in onze eigen manier van communiceren sluipt.
Bron: Science Alert

Lees ook

EU verplicht melding AI bij bewerkte afbeeldingen en chatbotEU verplicht melding AI bij bewerkte afbeeldingen en chatbot
Kan een chatbot bewustzijn hebben? Deze expert denkt van welKan een chatbot bewustzijn hebben? Deze expert denkt van wel
Chatbot besluit zelf hele database te wissen: drama voor bedrijfChatbot besluit zelf hele database te wissen: drama voor bedrijf
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2835746933

Opa en oma vinden het gezellig, het kleinkind niet: 5 dingen die kinderen liever overslaan

64814526_m

Er komt noodweer aan vandaag: zware onweersbuien met plaatselijk kans op 70 mm regen

ANP-547305120

"Zijn hart stopte gewoon met kloppen": Eddy (60) ligt al vier dagen in coma na aanval van tientallen hoornaars

krat-bier-duitse-grens-header

Zoveel goedkoper is een krat bier net over de Duitse grens — en in 2027 wordt het verschil nóg groter

shutterstock_2657400799

Zoveel kost een tweedehands auto je écht per maand in 2026 — en dit is de kostenpost die de meeste kopers structureel vergeten

shutterstock_2714366261

Wat een psycholoog meteen doorziet door 3 gebaren die je maakt

Loading