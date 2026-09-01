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Veel politie en hulpdiensten aanwezig in Overasselt

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 10:53
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DEN HAAG (ANP) - In het Gelderse Overasselt zijn veel hulpdiensten aanwezig. Het gaat om twee helikopters, ambulances en meerdere politieauto's die aan de rand van het dorp staan, is op beelden van een fotograaf ter plaatse te zien.
In Overasselt kwam in de nacht van maandag op dinsdag een persoon om het leven. Twee politieagenten raakten gewond. Later op de ochtend werden door de politie nog waarschuwingsschoten afgevuurd.
Op beelden die De Telegraaf dinsdagochtend publiceerde, was een grote groep mannen met geweren te zien die even na 04.00 uur door de plaats liep. De aanleiding daarvoor is nog onduidelijk.
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