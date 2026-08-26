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Bill Gates wil beleid tegen risico's AI bespreken met China

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 11:50
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SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Bill Gates wil later dit jaar de Chinese president Xi Jinping ontmoeten om het met hem te hebben over het beperken van de toenemende risico's van kunstmatige intelligentie. De medeoprichter van Microsoft en miljardair wil hiervoor wereldwijde maatregelen voorstellen.
In een interview met persbureau Reuters vertelt hij dat hij gelooft dat China mogelijk instemt met het aan banden leggen van de lancering van potentieel gevaarlijke AI-modellen, mits de Verenigde Staten het initiatief nemen. "De hele wereld zou daarin meegaan", zegt Gates.
Hij stelt dat China zijn kinderen beschermt tegen een verslaving aan het praten met chatbots. Maar hij ziet weinig andere landen in de wereld het initiatief nemen om mogelijke nadelen van kunstmatige intelligentie voor te zijn.
Medewerkers van Gates werken aan het voorbereiden van een ontmoeting met Xi tijdens zijn volgende reis naar China, meldt zijn woordvoerder. Die staat gepland voor november.
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