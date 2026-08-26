Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

Timothy uit B&B Vol Liefde lijkt een luxeleventje te leiden, de champagne en kaviaar valt nauwelijks aan te slepen. Maar een Nederlands stel dat in 2018 zijn B&B op Ibiza overnam, kan de beelden niet meer zien.

Ze zijn nog altijd woedend, want naar eigen zeggen kregen ze te maken met een huurschuld die niet van hen was en weken radiostilte van de patatverkopende volkszanger. Ze vertellen aan weekblad Story dat ze financieel flink het schip in zijn gegaan: “Dat heeft ons slapeloze nachten bezorgd.”

Overname liep uit op een nachtmerrie

Story bracht onlangs een verhaal naar buiten waarin Timothy niet bepaald als de sympathieke jetsetter uit B&B Vol Liefde wordt neergezet. Het Nederlandse echtpaar dat zijn bed & breakfast op Ibiza overnam, vertelt hoe Timothy hen zou hebben overgehaald om de naam van een andere klant, boekster K., alvast op het huurcontract te zetten. Dat zou de overname later makkelijker maken, zo hield hij hen voor.

Mijn man en ik hebben te snel toegehapt. We waren te enthousiast en zijn in de gladde praatjes van Timothy gestonken. Dat heeft ons slapeloze nachten bezorgd.

Nadat het stel een flink bedrag had betaald voor de overname, veranderde het toontje volgens hen compleet. “We kregen geen reacties meer op onze mails en apps”, vertelt het echtpaar.

“In de gladde praatjes van Timothy gestonken”

Omdat hun naam al op het contract stond, werden ze vervolgens ook aansprakelijk gehouden voor een huurschuld die zij zeggen niet zelf te hebben veroorzaakt. Uiteindelijk betaalden ze de helft van dat bedrag, puur om van de kwestie af te zijn.

Achteraf kijkt de vrouw, in het verhaal J. genoemd, met spijt terug op het hele traject: “Mijn man en ik hebben te snel toegehapt. We waren te enthousiast en zijn in de gladde praatjes van Timothy gestonken. Dat heeft ons slapeloze nachten bezorgd.”

Ook boekster K. is de dupe

Het stel is niet de enige die zich benadeeld voelt. Ook K., die in 2018 een verblijf in Timothy's B&B boekte en alvast 700 euro overmaakte, kwam van een koude kermis thuis. Toen ze na de overname contact zocht met de nieuwe eigenaren, bleken die helemaal niets van haar boeking af te weten; haar plek was gewoon opnieuw verhuurd. Van Timothy hoorde ze niets meer. “Ik heb daarna geprobeerd contact met Timothy te zoeken, maar dat is niet gelukt en zodoende was ik mijn geld kwijt”, aldus K. tegen Story.

We kregen geen reacties meer op onze mails en apps

Timothy: “Ik heb niets fout gedaan”

Story legde de beschuldigingen voor aan Timothy en die ontkent alles. Volgens hem heeft hij de bestaande reserveringen keurig doorgegeven en zijn alle betalingen met de nieuwe eigenaren verrekend. Ook een huurschuld zou er nooit zijn geweest. Hij stelt dat het stel vooral in de problemen kwam door een huurverhoging en hun eigen keuze om de B&B anders te gaan runnen.