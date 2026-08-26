Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

Vijf ingenieurs uit Delft hebben een apparaat ontwikkeld dat slappe tennis - en padelballen weer oppompt tot de juiste druk. Een uitvinding die jaarlijks honderden miljoenen ballen van de afvalbak kan redden, maar niet iedereen zal daar blij mee zijn.

„We verwachten wel wat weerstand van de tennisbalfabrikanten”, zegt mede-oprichter Joep Raithel. „Maar weet je, dan zijn we pas echt lekker bezig.”

Een probleem dat al 100 jaar oud is

Sweder Oosterkamp, Mirko van Donkelaar, Roderick van 't Wout, Laurens Coppola en Joep Raithel richten zich met hun startup op iets wat miljoenen sporters herkennen: een tennis- of padelbal die na een paar potjes zijn stuiter kwijt is. Jaarlijks belanden daardoor zo'n 500 miljoen ballen in de vuilnisbak, terwijl er vaak niets mis mee is behalve de luchtdruk. Zelfs 43 procent van de gloednieuwe ballen heeft al minder dan de voorgeschreven speeldruk.

„De bal loopt al 100 jaar leeg, maar is in al die tijd nog niet fatsoenlijk opgepompt”, vertelt Joep. „Zo'n blik met ballen wordt geproduceerd in Zuid-Oost Azië en het materiaal daarvoor reist zo'n twee rondjes om de wereld voordat het belandt bij de tennis- of padelspeler. En na een paar uurtjes sporten verdwijnt het blik met ballen genadeloos in de prullenbak.”

PVC-buis

Het idee ontstond niet toevallig. De vijf mannen kennen elkaar van het TU Delft Dream Team achter de Hyperloop en gingen vervolgens zelf experimenteren. „We zijn gaan klooien met een pvc-buis van Hornbach”, vertelt Joep. Die buis werd gevuld met ballen en hoge druk, om te ontdekken wat er precies met de ballen gebeurde. „Tijdens dat geklooi ontdekten we een methode waarmee we kunnen meten hoeveel lucht er in een bal zit.”

Twee jaar later staat er Nixus: een apparaat dat niet alleen de druk meet, maar de bal ook weer volledig oppompt. „Daarnaast kunnen we als enige in de wereld die bal ook weer terugbrengen naar 100 procent gevuld met lucht. Vergelijk het met je smartphone die het percentage van de batterij meet.”

Fabrikanten varen wel bij de wegwerpbal

En daar zit precies de angel. De grote producenten van tennis- en padelballen verdienen aan de wegwerpcultuur rond hun product. Een apparaat dat ballen jarenlang laat meegaan, is dus niet per se in hun belang. Maar het team uit Delft trekt zich daar weinig van aan. „We verwachten wel wat weerstand van die fabrikanten”, zegt Joep. „Maar weet je, dan zijn we pas echt lekker bezig”, lacht hij.

Volgens de oprichters kan een bal die regelmatig wordt bijgevuld zeker een jaar meegaan. „Het is een stuiterbal waar je lucht in stopt. Vergelijk het met een voetbal. Zo'n bal kan je bij wijze van spreken nog aan je kleinkind doorgeven zolang je 'm regelmatig bijvult met lucht.”

Kickstarter slaat meteen aan

Op 17 augustus ging Nixus live op Kickstarter en de eerste reacties zijn veelbelovend. „Vooral Nederlanders, Engelsen en Duitsers duiken erop”, vertelt Joep. Een promotievideo trok inmiddels 2,5 miljoen organische views op Instagram en TikTok. „De Amerikanen laten nog niet zo hard van zich horen, terwijl zij normaal de echte Kickstarters zijn. Die moeten we nog even op een slimme manier zien te bereiken.”

Het apparaat moet uiteindelijk voor iets onder de 100 euro in de winkel liggen. „Er zijn veel tennis- en padelspelers die elk jaar voor meer dan 100 euro aan ballen kopen, dan heeft zo'n eenmalige investering absoluut nut”, aldus Joep.

Samenwerken met Nike en Arjen Robben?

De ambities reiken verder dan de eigen Kickstarter. Het team hoopt op samenwerkingen met grote sportmerken. „Denk bijvoorbeeld aan een koker waar 'Nike powered by NIXUS' op staat”, zegt Joep. Ook wordt er gedacht aan oplaadautomaten bij tennis- en padelclubs, „een soort Febo-muur waar je kroketjes en andere snacks uit trekt”, waarmee spelers ballen kunnen huren in plaats van kopen.

Als ambassadeur hebben de oprichters hun oog laten vallen op een bekende Nederlander: oud-voetballer en fervent padelspeler Arjen Robben. „Tot nu toe hebben we niets van hem vernomen, maar wie weet”, aldus Joep.

De consumentenversie van Nixus moet dankzij de Kickstarter-campagne in mei volgend jaar op de markt komen, de eerste oplaadautomaten bij clubs worden pas in 2027 verwacht. Tot die tijd bijten de Delftse ingenieurs zich vast in hun missie.