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Valse erfenisbrief op de mat: senioren verliezen geld én paspoort aan sluwe oplichters

Economie
door Dirk Kruin
woensdag, 26 augustus 2026 om 6:31
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Nederlandse 60-plussers worden belaagd met valse erfenisbeloftes. Slachtoffers worden gemanipuleerd om bedragen over te maken naar nepadvocatenkantoren én fraudeurs jagen inmiddels ook op paspoorten, aldus De Telegraaf.
Ouderwetse brieven, per post verstuurd, inclusief postzegels en soms zelfs een lakzegel met daarop een nagemaakte stempelafdruk van bestaande advocatenkantoren, veelal gevestigd in landen als Engeland of Canada.
De brief gaat over een overleden persoon met dezelfde achternaam als de ontvanger. Het 'advocatenkantoor' beweert de erfenis af te handelen en stelt dat de ontvanger mogelijk in aanmerking komt voor de nalatenschap. Om daarachter te komen, moet "spoedig contact worden opgenomen met het advocatenkantoor." Wie dat doet, krijgt vervolgens het verzoek een geldbedrag te betalen én een kopie van zijn of haar paspoort op te sturen.
De Telegraaf kreeg inzage in tientallen nep-erfenisbrieven die Nederlandse senioren onlangs hebben ontvangen van de zogenaamde advocatenkantoren Murdoch & Co LLP, Van Weert LLP en Hjelte Law Office.
De ANBO-PCOB, de grootste landelijke seniorenvereniging van Nederland, ziet hierin een duidelijke gelijkenis met het probleem rondom babbeltrucs.

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