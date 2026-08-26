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Ondernemers frauderen massaal met exportsubsidies. Staat voor honderden miljoenen het schip in.

Economie
door Ans Vink
woensdag, 26 augustus 2026 om 7:00
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De Nederlandse staat dreigt op te draaien voor een schade van honderden miljoenen euro's doordat op grote schaal fraude is gepleegd met Nederlandse exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft inmiddels in één zaak aangifte gedaan namens verzekeraar Atradius DSB. Het schadebedrag bedraagt alleen daar al 137 miljoen euro.
Dit blijkt uit onderzoek van het FD. Diverse klanten van Atradius zouden onder valse voorwendselen voor in totaal honderden miljoenen exportkredietverzekeringen (ekv's) hebben afgesloten. Hierbij overlegden zij vermoedelijk vervalste accountantsverklaringen aan de verzekeraar.
Nederlandse bedrijven die zakendoen met risicovolle partijen in het buitenland, kunnen hun risico door Atradius laten afdekken. De overheid wil met deze garantstellingen de Nederlandse export aanjagen. Bedrijven maken een premie over aan Atradius om zeker te zijn van hun inkomsten, zelfs als een afnemer weigert te betalen of failliet gaat. Soms zitten daar ook nog zogenoemde 'garanten' tussen, die een deel van het risico dragen.
Maar met die laatsten lijkt wat aan de hand te zijn. In 2024 tipt een buitenlandse kredietverzekeraar Atradius over mogelijke grootschalige fraude, waarbij gesjoemeld wordt met de financiële cijfers van de garanten. De garanten zijn in werkelijkheid lang niet zo kapitaalkrachtig als ze zich voordoen, of lijken niet te bestaan.

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