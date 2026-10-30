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Binance reserveert miljarden voor verliezen na aanval cryptobeurs

Economie
door anp
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ABU DHABI (ANP) - Binance heeft al meer dan 6,3 miljard dollar aan bedrijfsmiddelen apart gezet om de gevolgen op te vangen van de aanval waar de grootste cryptobeurs ter wereld door is getroffen. Van het bedrag wordt 5 miljard dollar aangehouden in precies de digitale munten die zijn getroffen, meldt het bedrijf.
Binance spreekt in een bericht op X van een "complexe aanval" en zegt samen te werken met opsporingsdiensten. Eerder gaf het cryptoplatform aan dat bij het beveiligingsincident mogelijk een gecompromitteerde laptop betrokken was, maar uit vervolgonderzoek is volgens het bedrijf gebleken dat er "nog andere punten zijn waar de beveiliging is doorbroken".
De cryptobeurs zei eerder dat tegoeden van gebruikers "veilig" waren, wat niet helemaal lijkt te stroken met latere berichten waarin het bedrijf aangeeft "alle verliezen te vergoeden".
Bij de aanval werd ongeveer 6,3 miljard dollar buitgemaakt bij het cryptoplatform.
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