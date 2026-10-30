ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Klaver: kabinet vervult rechtse wensen niet, zelf ook ontevreden

Samenleving
door anp
anp301026131 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Volgens PRO-leider Jesse Klaver is het kabinet niet van plan in te gaan op de wensen van drie partijen op de rechterflank om steun voor het belastingplan te krijgen. Maar of het kabinet er met zijn partij en Volt uitkomt, durfde Klaver ook nog niet te zeggen na afloop van een gesprek met het kabinet.
"Als het gaat over onze wensen die we hebben ten aanzien van het belastingplan, om ervoor te zorgen dat werkende mensen er meer op vooruitgaan en dat de lasten op vermogen wat meer omhooggaan: op die wensen zien we nog geen enkele beweging bij het kabinet", aldus Klaver.
De linkse partijleider wil nog verder praten. "De tijd is heel kort." Een nieuwe afspraak zou er nog niet zijn. Het ligt voor de hand dat de gesprekken in het weekend verdergaan.
Volt-leider Laurens Dassen ziet bij het kabinet "geen blokkade" als het gaat om lastenverschuivingen van werkenden naar vermogenden. "Maar dat betekent niet dat we eruit zijn met elkaar."
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

IMG_5209

Briefje van 100 uit de geldautomaat: mag de bakker het weigeren?

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

werkgevers willen aow op 66 bij zwaar werk1552100658

AOW aangevraagd na jaren in het buitenland? Bij een op de vier duurt het te lang, en dan kun je tot €1.442 eisen

6d5acd5f-1547-4de6-8bbd-bf72c8a3c320

Fiets en fatbike de winter in: waar je in Noord- en Zuid-Holland op moet letten

shutterstock_2739279239

Kunnen je kinderen zomaar je geldzaken overnemen? Dit zijn de regels

Loading