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Binnenvaart is hoopvol over stijgen waterstanden door neerslag

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 11:26
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ROTTERDAM (ANP) - De regen biedt verlichting voor de binnenvaartsector, verwacht binnenvaartexpert Wouter van der Geest van adviesbureau Rebel Group. Nadat er de afgelopen dagen regen is gevallen wordt er ook de komende tijd neerslag verwacht, waardoor de waterstanden zullen stijgen. Binnenvaartschippers kunnen daardoor weer meer lading vervoeren aan het eind van de week.
Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) stelt eveneens dat de regen "hoopvol" is, maar vindt het op dit moment nog lastig om te zeggen of dat ook voor voldoende verlichting gaat zorgen.
Het waterpeil bij Kaub, een belangrijk knelpunt in de Rijn, is tot enkele centimeters gedaald. Door de regen zal het aan het eind van de week tot zo'n 50 centimeter zijn gestegen, ziet Van der Geest.
Over twee weken stijgt het waterpeil verder tot 80 centimeter, voorziet Van der Geest. "Dat is nog altijd laagwater. Maar een schip dat nu voor 15 procent volgeladen is, kan dan zo'n 40 procent meenemen."
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