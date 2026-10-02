Deze planten moet je met rust laten in de herfst (en deze moet je wél snoeien)

Vroeger hoorde het erbij: in de herfst alles kort knippen, zodat de tuin er netjes bij lag voor de winter . Maar die klus kan bepaalde planten de kop kosten, samen met de insecten die erin schuilen.

Het was vroeger de normaalste zaak van de wereld om de tuin 'najaarsklaar' te maken. Alles ging kort, zodat het er voor de winter strak uitzag. Inmiddels weten we dat veel planten daar niet bij gebaat zijn. Dat geldt ook voor de grond eronder en voor de insecten die in de planten leven.

Deze planten snoei je nu beter niet

Heesters met bloemknoppen

Sommige heesters beginnen juist in het najaar met bloeien en zijn in april uitgebloeid. Snoei je ze nu, dan haal je de bloemknoppen eraf. Je houdt dan een kale struik over waar niets meer aan groeit. Zonde, want in de herfst en winter zijn deze planten op hun mooist.

Je kunt deze planten makkelijk herkennen, want de bloemknoppen worden nu al zichtbaar. Zie je ze verschijnen? Dan blijf je van de plant af.

Rozen, azalea's en zonnebloemen

Deze planten doen denken aan de zomer, dus veel mensen willen ze in de herfst nog snel bijwerken. Tuinier Christine Froelich waarschuwt in gesprek met lifestyleblog Martha Stewart dat dit geen goed idee is. Je stelt de afgesnoeide planten dan bloot aan de vorst, waardoor ze kunnen afsterven. Het jaar daarop zie je dan duidelijk minder bloemen.

Een verkeerde snoeibeurt is slecht voor de plant, maar ook voor de beestjes die er hun huis van hebben gemaakt. Veel insecten zoeken in de winter hun toevlucht in de stengels van planten en voor de plant is dat niet schadelijk. Knip je te kort, dan vernietig je hun schuilplaats.

Wél snoeien in de herfst

Toch de tuin in met de snoeischaar in de aanslag? Dan kun je je ei heerlijk kwijt bij de vrouwenmantel, de taxushaag, de geranium en buxusbollen. Zorg dat je de takken en stengels schuin afsnijdt. Zo blijft er minder water op de wond staan, is de kans op een schimmelinfectie kleiner en leeft je plant uiteindelijk langer.