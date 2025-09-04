ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bioplasticmaker Avantium daalt op Damrak na aandelenuitgifte

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 9:21
anp040925076 1
AMSTERDAM (ANP) - Avantium stond donderdag bij de dalers op de Amsterdamse beurs. De fabrikant van bioplastics lanceerde een claimemissie waarmee het bedrijf 65 miljoen euro zal ophalen. Bestaande aandeelhouders van Avantium ondersteunen de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook het kabinet schiet Avantium te hulp met een subsidie van 15 miljoen euro, in ruil voor aandelen. Het aandeel werd 3 procent lager gezet.
Avantium nam onlangs het eerste deel van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl in gebruik, maar het duurt nog even voordat daar winst wordt gemaakt. Met de nieuwe financiering kan het bedrijf naar verwachting tot medio 2027 vooruit. Avantium maakte ook de resultaten bekend, die waren uitgesteld in afwachting van de aandelenuitgifte. Het bedrijf zag de omzet dalen in de eerste jaarhelft, maar wist het nettoverlies terug te dringen. Ook gaat Avantium 40 van de ongeveer 280 voltijdsbanen schrappen.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 891,45 punten.
Vorig artikel

Vrouw (83) neergestoken in woning Geldrop, echtgenoot aangehouden

Volgend artikel

Consumentenbond klaagt over hulp easyJet en Transavia aan klanten

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

ANP-402579125

Helpen verzwaringsdekens écht tegen angst, stress en slapeloosheid?

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee