Bioplasticmaker Avantium daalt op Damrak na aandelenuitgifte

AMSTERDAM (ANP) - Avantium stond donderdag bij de dalers op de Amsterdamse beurs. De fabrikant van bioplastics lanceerde een claimemissie waarmee het bedrijf 65 miljoen euro zal ophalen. Bestaande aandeelhouders van Avantium ondersteunen de uitgifte van nieuwe aandelen. Ook het kabinet schiet Avantium te hulp met een subsidie van 15 miljoen euro, in ruil voor aandelen. Het aandeel werd 3 procent lager gezet.

Avantium nam onlangs het eerste deel van zijn fabriek voor bioplastics in Delfzijl in gebruik, maar het duurt nog even voordat daar winst wordt gemaakt. Met de nieuwe financiering kan het bedrijf naar verwachting tot medio 2027 vooruit. Avantium maakte ook de resultaten bekend, die waren uitgesteld in afwachting van de aandelenuitgifte. Het bedrijf zag de omzet dalen in de eerste jaarhelft, maar wist het nettoverlies terug te dringen. Ook gaat Avantium 40 van de ongeveer 280 voltijdsbanen schrappen.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 891,45 punten.