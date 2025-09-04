Consumentenbond klaagt over hulp easyJet en Transavia aan klanten

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond klaagt bij toezichthouder ILT-Luchtvaartautoriteit over luchtvaartmaatschappijen Transavia en easyJet. Die houden zich volgens de belangenorganisatie niet aan de Europese regels voor hulp aan passagiers bij annuleringen en vertragingen.

De Consumentenbond stelt op basis van een eigen "inventarisatie" dat easyJet reizigers te lang laat wachten na geschrapte of vertraagde vluchten, doordat het bedrijf alleen eigen vluchten als alternatief zou aanbieden. "Passagiers moeten daardoor soms langer dan 24 uur wachten. Dat is onredelijk als er ook eerdere vluchten van andere maatschappijen gaan", stelt de bond.

Volgens de belangenbehartiger van consumenten houdt Transavia zich niet aan de regels, door gestrande reizigers zelf een andere vlucht of hotel te laten boeken. Dat moeten maatschappijen eigenlijk zelf regelen. Ook stelt Transavia volgens de Consumentenbond onterecht eisen aan het soort hotel of maatschappij waarbij ze mogen boeken.