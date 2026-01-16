ECONOMIE
Bioscopen uiten bij EU zorgen over overname Warner Bros.

Economie
anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 17:04
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Bioscoopketens zijn bang voor de gevolgen van een overname van entertainmentconcern Warner Bros. Discovery door Netflix of Paramount Skydance. De vrees is onder meer dat er minder kaskrakers te zien zijn. Koepelorganisatie International Union of Cinemas (UNIC), waar ook onder meer Pathé en Kinepolis bij zijn aangesloten, heeft de zorgen geuit in een gesprek met functionarissen van de Europese Unie in Brussel.
Bioscopen zijn "tegen elke deal die zou leiden tot het verlies van toekomstige films", stelt UNIC-directeur Laura Houlgatte in een verklaring. Zij is ook bang dat, als Warner met een van de andere twee machtige mediabedrijven samen verdergaat, films al snel op een streamingdienst te zien zijn. Dat zou kunnen leiden tot minder bezoekers voor bioscopen.
Warner accepteerde eind vorig jaar een overnamebod van Netflix, maar ook Paramount hoopt het concern achter onder meer de Harry Potter-filmreeks en streamingdienst HBO Max nog over te nemen. Beide bedrijven zijn volop aan het lobbyen om goedkeuring te krijgen voor hun deal.
Europese mededingingstoezichthouders zullen waarschijnlijk onder meer kijken naar de gevolgen voor de concurrentie in de filmindustrie, bij bioscopen en streamingdiensten, en eventuele kostenstijgingen voor consumenten. De verwachting is dat het goedkeuringsproces lang gaat duren.
