Biotechnoloog Galapagos komt terug op voorgenomen splitsing

MECHELEN (ANP) - Biotechnoloog Galapagos komt terug op een in januari aangekondigde splitsing van het bedrijf. De aan de Amsterdamse beurs genoteerde onderneming meldt de splitsing te heroverwegen "naar aanleiding van ontwikkelingen in regelgeving en de markt". Om dit proces in goede banen te leiden stelt Galapagos een nieuwe topman aan in de persoon van Henry Gosebruch. Hij volgt Paul Stoffels op, die eerder al had aangekondigd met pensioen te gaan.

Door de splitsing zou een nieuw beursgenoteerd bedrijf met de naam SpinCo zich gaan richten "op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen door middel van transformerende transacties". Galapagos zelf zou zich gaan richten op zijn celtherapieën in oncologie. De afronding van deze procedure had medio 2025 rond moeten zijn.