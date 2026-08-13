Birkenstock voert omzet op dankzij populariteit dichte schoenen

LINZ AM RHEIN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse schoenenmerk Birkenstock heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet geboekt. Het bedrijf dat vooral bekendstaat om zijn sandalen profiteerde volgens topman Oliver Reichert van de toegenomen populariteit van zijn dichte schoenen en instappers.

De groei in die categorie is gunstig, omdat dit soort schoeisel vaker voor hogere prijzen wordt verkocht dan de klassieke sandalen. De omzet in de maanden april, mei en juni kwam uit op 720 miljoen euro, 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het hardst groeide het merk in Azië.

De winst daalde juist 15 procent tot 110 miljoen euro, door kosten voor de inkoop van eigen aandelen en het herfinancieren van leningen. De winstmarge stond ook onder druk door Amerikaanse importheffingen en ongunstige wisselkoersen.

Birkenstock heeft zijn omzet- en winstverwachting voor het hele jaar naar boven bijgesteld. Het merk steunt op een strategie waarbij het aantal verkooppunten voor Birkenstock beperkt blijft. Ook verkopen de Duitsers steeds meer schoeisel via eigen winkels en webwinkels.