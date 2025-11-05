ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Samenleving
door Pieter Immerzeel
woensdag, 05 november 2025 om 11:53
bijgewerkt om woensdag, 05 november 2025 om 11:54
anp 86796001
De winkels liggen vol schoonmaakproducten, die je natuurlijk lang niet allemaal nodig hebt. Sommigen doen zelfs meer kwaad dan goed,
Wasverzachter
Wasverzachter lijkt handig omdat het je kleding zacht en fris laat ruiken. Maar wist je dat het eigenlijk een vettig laagje achterlaat op de stof? Dit laagje zorgt ervoor dat stoffen minder goed kunnen ademen, waardoor handdoeken minder snel drogen en sportkleding sneller gaat stinken. Bovendien blijft veel wasverzachter achter in de wasmachine, wat nare geurtjes kan veroorzaken.
Wat is er mis met geurverdrijvers?
Geurverdrijvers zoals luchtverfrissers en geurkaarsen bevatten vaak vluchtige organische stoffen (VOS). Deze stoffen kunnen de luchtwegen irriteren en zijn slecht voor de luchtkwaliteit in huis. In plaats van de geurbron aan te pakken, maskeren ze alleen de stank. Het is beter om regelmatig schoon te maken om vieze geuren te voorkomen.
Zijn desinfecterende middelen echt nodig?
Desinfecterende middelen lijken nuttig om bacteriën en virussen te doden, maar in de meeste huishoudens is schoonmaken met water en zeep voldoende. Overmatig gebruik van deze middelen kan zelfs schadelijk zijn voor het milieu. Gebruik ze alleen op advies van een arts of specialist.
Toiletblokjes: nuttig of overbodig?
Toiletblokjes geven een fris gevoel, maar hun reinigende werking is beperkt. Ze kunnen verstoppingen veroorzaken als het plastic houdertje in het toilet valt. Bovendien zijn ze vaak chemisch en milieubelastend. Regelmatig schoonmaken van het toilet is een betere optie.
Waarom zijn wasballen niet effectief?
Wasballen worden gepromoot als milieuvriendelijke alternatieven voor wasmiddel, maar tests hebben aangetoond dat wassen met alleen water net zo effectief is. Sommige wasballen bevatten zelfs stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.
Verder lezen over dit onderwerp

Lees ook

Amsterdamse scholiere vergiftigt lerares met schoonmaakmiddelAmsterdamse scholiere vergiftigt lerares met schoonmaakmiddel
Wonderlijk: gebruik schoonmaakmiddelen maakt kinderen dikkerWonderlijk: gebruik schoonmaakmiddelen maakt kinderen dikker
Waarom je nooit meer een schoonmaakspons moet gebruikenWaarom je nooit meer een schoonmaakspons moet gebruiken
loading

POPULAIR NIEUWS

31929010_m

Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

30ed50a737ada0dc200083c5a2c7b24f

Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

Loading