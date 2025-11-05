Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Wasverzachter

Wasverzachter lijkt handig omdat het je kleding zacht en fris laat ruiken. Maar wist je dat het eigenlijk een vettig laagje achterlaat op de stof? Dit laagje zorgt ervoor dat stoffen minder goed kunnen ademen, waardoor handdoeken minder snel drogen en sportkleding sneller gaat stinken. Bovendien blijft veel wasverzachter achter in de wasmachine, wat nare geurtjes kan veroorzaken.

Wat is er mis met geurverdrijvers?

Geurverdrijvers zoals luchtverfrissers en geurkaarsen bevatten vaak vluchtige organische stoffen (VOS). Deze stoffen kunnen de luchtwegen irriteren en zijn slecht voor de luchtkwaliteit in huis. In plaats van de geurbron aan te pakken, maskeren ze alleen de stank. Het is beter om regelmatig schoon te maken om vieze geuren te voorkomen.

Zijn desinfecterende middelen echt nodig?

Desinfecterende middelen lijken nuttig om bacteriën en virussen te doden, maar in de meeste huishoudens is schoonmaken met water en zeep voldoende. Overmatig gebruik van deze middelen kan zelfs schadelijk zijn voor het milieu. Gebruik ze alleen op advies van een arts of specialist.

Toiletblokjes: nuttig of overbodig?

Toiletblokjes geven een fris gevoel, maar hun reinigende werking is beperkt. Ze kunnen verstoppingen veroorzaken als het plastic houdertje in het toilet valt. Bovendien zijn ze vaak chemisch en milieubelastend. Regelmatig schoonmaken van het toilet is een betere optie.

Waarom zijn wasballen niet effectief?

Wasballen worden gepromoot als milieuvriendelijke alternatieven voor wasmiddel, maar tests hebben aangetoond dat wassen met alleen water net zo effectief is. Sommige wasballen bevatten zelfs stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

