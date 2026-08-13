Woordvoerder van Trump stapt op

Ze was het gezicht dat dagelijks de scherpste hoeken van Trumps beleid moest bijvijlen. Nu vertrekt Karoline Leavitt (28) eind augustus als perschef van het Witte Huis. Officieel om meer tijd bij haar twee jonge kinderen te zijn. Weg is ze niet: Trump maakt haar per direct tot een van zijn belangrijkste externe adviseurs.

Bitterzoet, maar niet definitief

Trump kondigde het vertrek woensdag aan op Truth Social. Leavitt gaat volgens hem weg "zodat ze meer tijd kan doorbrengen met haar mooie jonge kinderen en gezin, een besluit dat ik volledig begrijp en respecteer". In dezelfde adem schreef hij dat ze een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij blijft, met de midterms van november als opdracht.

"Karoline wordt nu een van mijn belangrijkste externe adviseurs en een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij"

Leavitt zelf noemde het besluit "bitterzoet". Sinds de geboorte van haar dochter in mei voelde ze dat ze niet de moeder kon zijn die haar twee jonge kinderen verdienen én tegelijk de constante tijd, energie en aandacht kon geven die de functie eist. Ze was pas half juli teruggekeerd achter de katheder in de Brady Briefing Room.

Van campagneteam naar recordboek

Leavitt werd in 1997 geboren in New Hampshire, werkte in Trumps eerste termijn als persmedewerker in het Witte Huis en deed in 2022 een mislukte gok op een zetel in het Congres. Als woordvoerder van het campagneteam in 2024 werd ze het gezicht van de comeback, en op 20 januari 2025 de jongste perschef ooit — op haar 27ste. Ze eindigt als de langstzittende perschef van deze termijn.

De pitbull achter de katheder

Haar stijl was botsen, niet bemiddelen. Kritische verslaggevers kregen frontaal de wind van voren, terwijl rechtse podcasters en bloggers nieuwe plekken in de perszaal kregen. Persbureau AP werd uit de vaste perspoule verbannen omdat het de Golf van Mexico niet omdoopte tot Golf van Amerika. The Wall Street Journal werd gestraft na publicatie over een vermeende verjaardagswens van Trump aan Jeffrey Epstein.

"Die rol was haar op het lijf geschreven, ze ontpopte zich als vlijmscherpe pitbull van de president"

Precies die hardheid maakte haar voor Trump zo bruikbaar. Zijn beleid was niet altijd samenhangend en werd steeds impopulairder; zij verkocht het toch, elke dag, met droge ogen.

Wie volgt haar op?

Dat is de interessantste open vraag. Een opvolger is niet aangekondigd. Tijdens haar zwangerschapsverlof vulden Marco Rubio, JD Vance en Trump zelf de briefings in, wat vooral duidelijk maakte hoeveel schade een slecht bezette perszaal kan aanrichten. In Washington circuleren namen uit het communicatieteam en uit de conservatieve media, maar niets is bevestigd.

Voor Nederlandse lezers is de kern simpel: het personage verandert, de lijn niet. Als externe adviseur zit Leavitt straks dichter bij de campagne en verder van het verantwoording afleggen. Dat is voor haar een promotie, en voor de Amerikaanse pers hoogstwaarschijnlijk geen verbetering.

Kader: de feiten op een rij Karoline Leavitt, 28 jaar, perschef van het Witte Huis sinds 20 januari 2025. Ze vertrekt eind augustus 2026 en wordt extern adviseur van Trump richting de midterms van november. Ze beviel op 1 mei van dochter Viviana en keerde op 16 juli terug voor haar eerste reguliere briefing. Haar man is vastgoedontwikkelaar Nicholas Riccio. Een opvolger is nog niet bekend.

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