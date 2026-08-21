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Bitcoin koerst af op grootste weekwinst in ruim drie jaar

Economie
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 11:32
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NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Bitcoin, de grootste en bekendste cryptomunt ter wereld, zette vrijdag de opmars voort en koerst af op de grootste weekwinst in meer dan drie jaar. De euforie op de cryptomarkt keerde deze week terug, nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, aankondigde dat de overheid meer langlopende obligaties gaat terugkopen om de rente op deze staatsleningen te drukken.
De bereidheid van beleggers om te investeren in meer risicovolle beleggingen zoals cryptomunten nam daardoor toe. Ook een ontmoeting van de Amerikaanse president Donald Trump met kopstukken van cryptobedrijven als Coinbase, Payward en Blockchain.com zorgde voor optimisme dat de zogeheten Clarity Act er binnenkort toch gaat komen. Die wet voor de regulering van de cryptomarkt werd onlangs op het laatste moment toch niet in stemming gebracht in de Senaat.
Bitcoin steeg vrijdagochtend 8 procent tot 78.500 dollar en is deze week al ongeveer een kwart meer waard geworden. Dat is de grootste stijging op weekbasis sinds maart 2023.
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