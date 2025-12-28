Bitcoin minder waard ondanks cryptovriendelijker beleid Trump

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De bitcoin heeft zijn waarde in 2025 niet kunnen vasthouden, ondanks het cryptovriendelijkere beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Met nog enkele dagen te gaan voor de jaarwisseling, wordt de grootste cryptomunt ter wereld zondag verhandeld voor een kleine 88.000 dollar. Begin dit jaar was de munt nog ruim 93.000 dollar waard.

De lagere koers is het gevolg van een verkoopgolf in oktober door zorgen over de hoge waarderingen van AI-bedrijven. Dat verminderde de algehele risicobereidheid bij beleggers. Voor de bitcoin betekende dit een waardedaling van ongeveer 36 procent, na een recordniveau in oktober.

De laatste dagen stijgt bijvoorbeeld de goudprijs weer sterk. Ook veel graadmeters op de aandelenbeurzen laten een stijgende lijn zien. Over de vraag waarom dat niet geldt voor de bitcoin, zijn kenners verdeeld. De afgelopen maanden wezen sommige experts erop dat er nog steeds veel onzekerheid is over toekomstige regelgeving.