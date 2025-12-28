ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Afscheidsaankondiging Frits Spits Radiomoment van het Jaar 2025

Samenleving
door anp
zondag, 28 december 2025 om 16:03
anp281225067 1
HILVERSUM (ANP) - De afscheidsaankondiging van Frits Spits in De Taalstaat is verkozen tot het Radiomoment van het jaar 2025. Dat werd zondagmiddag bekendgemaakt in een speciale uitzending van het Omroep MAX-radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1.
De radiomaker maakte in september bekend te stoppen als programmamaker. Zaterdag was zijn laatste uitzending van De Taalstaat. De aankondiging dat hij zou stoppen was volgens een vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van alle grote radiostations, het indrukwekkendste fragment van het afgelopen jaar.
"Frits Spits kondigde zijn vertrek op de voor hem zo kenmerkende manier aan. In betekenisvolle en mooie zinnen. Maar ook stijlvol: hoewel de boodschap hem zelf betreft, stelt hij óók hier de luisteraar en het programma voorop", aldus juryvoorzitter Ron Vergouwen.
"Ik vind het echt geweldig. Ik ben er stil van en ik ben er heel erg trots op", zegt Frits Spits over het winnen van de prijs. "Ik heb waanzinnig van het medium radio genoten en ik blijf ervan houden. Een grote troost voor een radiomaker is dat hij na zijn vertrek kan blijven luisteren. En ik vind luisteren eigenlijk net zo leuk als maken."
loading

POPULAIR NIEUWS

thoughtful intelligent couple having deep conversation, modern minimalist style_ of _hoogbegaafd stel in gesprek, moderne stijl_

Waarom slimme mensen meer moeite hebben met relaties: de wetenschap verklaart

Scherm­afbeelding 2025-12-28 om 06.26.01

Poetin heeft genoeg van vrede: alleen zijn voorwaarden tellen

ANP-522138433

Waarom Midas Dekkers eigenlijk Wandert Jacobus heet

een tafel met daarop een blikje cola, een smoothie en een cappuciono

Deze alledaagse gewoonte maakt je veel dikker dan je denkt

techietech-tech-6ZXP-5-jJts-unsplash

Waarom je je wifi‑router nooit naast je bed moet zetten

wolf-sheep-grassy-field-thick-grey-brown-coat-predatory-stance-its-focus-white-wool-black-facial-362430349

Honden doden vaker schapen dan wolven. Dat komt omdat ze sterk verwant zijn.

Loading