Afscheidsaankondiging Frits Spits Radiomoment van het Jaar 2025

HILVERSUM (ANP) - De afscheidsaankondiging van Frits Spits in De Taalstaat is verkozen tot het Radiomoment van het jaar 2025. Dat werd zondagmiddag bekendgemaakt in een speciale uitzending van het Omroep MAX-radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1.

De radiomaker maakte in september bekend te stoppen als programmamaker. Zaterdag was zijn laatste uitzending van De Taalstaat. De aankondiging dat hij zou stoppen was volgens een vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van alle grote radiostations, het indrukwekkendste fragment van het afgelopen jaar.

"Frits Spits kondigde zijn vertrek op de voor hem zo kenmerkende manier aan. In betekenisvolle en mooie zinnen. Maar ook stijlvol: hoewel de boodschap hem zelf betreft, stelt hij óók hier de luisteraar en het programma voorop", aldus juryvoorzitter Ron Vergouwen.

"Ik vind het echt geweldig. Ik ben er stil van en ik ben er heel erg trots op", zegt Frits Spits over het winnen van de prijs. "Ik heb waanzinnig van het medium radio genoten en ik blijf ervan houden. Een grote troost voor een radiomaker is dat hij na zijn vertrek kan blijven luisteren. En ik vind luisteren eigenlijk net zo leuk als maken."