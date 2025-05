Bitcoin nadert 100.000 dollar door optimisme over deal VS-VK

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin nadert voor het eerst sinds februari weer de 100.000 dollar. Dat is te danken aan de verwachting dat de Amerikaanse president Donald Trump een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk zal aankondigen.

's Werelds grootste digitale munt werd donderdag begin van de middag verhandeld voor 99.621 dollar, goed voor een dagwinst van zo'n 3 procent. Ook andere cryptovaluta's werden meer waard. Ether schoot zelfs tot 8 procent omhoog naar 1943 dollar.

De bitcoin was de afgelopen tijd zo'n 30 procent in waarde gedaald. Op 20 januari, de dag van Trumps inauguratie, bereikte de munt nog een record van meer dan 109.000 dollar. Door de handelsstrijd kelderde de waarde van de munt later snel.

Maar toen Trump veel importheffingen tijdelijk opschortte ging de koers weer een stuk omhoog. Door de aanstaande deal met het Verenigd Koninkrijk en berichten over onderhandelingen met China lijkt er nu weer hernieuwde hoop op ontspanning van de situatie.