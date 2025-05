Harry Mens is als kind misbruikt door de RK broeders

Harry Mens, geboren in Lisse kort na de Tweede Wereldoorlog, groeide op in een streng katholiek gezin. Zijn ouders stuurden hem naar de rooms-katholieke lagere school, geleid door broeders naast de kerk in het dorp. Mens was actief als misdienaar, lid van het jongenskoor en kinderoperette, en stond graag in de belangstelling.